Informations pratiques

Mauguio

SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À MAUGUIO

Mauguio Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25

Profitez de séances de cinéma en plein air à Mauguio !

Les mardis en saison, profitez de séances de cinéma en plein air, au parc paysager à Mauguio !

Découvrez le programme

Mardi 21 juillet à 22h Star wars The mandalorian and Grogu

Mardi 28 juillet à 22h C’est quoi l’amour ?

Mardi 4 août à 21h30 Des Minions et des monstres

Mardi 18 août à 21h30 Juste une illusion

Mardi 25 août à 21h30 Marsupilami

Parc Paysager à Mauguio

Tarif 5€ Pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

+ d’infos 04 67 29 65 35 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À MAUGUIO

Enjoy outdoor movie screenings in Mauguio!

L’événement SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À MAUGUIO Mauguio a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MAUGUIO-CARNON