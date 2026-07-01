SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À MAUGUIO Mauguio
mardi 21 juillet 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À MAUGUIO
Mauguio Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25
Profitez de séances de cinéma en plein air à Mauguio !
Les mardis en saison, profitez de séances de cinéma en plein air, au parc paysager à Mauguio !
Découvrez le programme
Mardi 21 juillet à 22h Star wars The mandalorian and Grogu
Mardi 28 juillet à 22h C’est quoi l’amour ?
Mardi 4 août à 21h30 Des Minions et des monstres
Mardi 18 août à 21h30 Juste une illusion
Mardi 25 août à 21h30 Marsupilami
Parc Paysager à Mauguio
Tarif 5€ Pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan
+ d’infos 04 67 29 65 35 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35
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English : SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À MAUGUIO
Enjoy outdoor movie screenings in Mauguio!
L’événement SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À MAUGUIO Mauguio a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
À voir aussi à Mauguio (Hérault)
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