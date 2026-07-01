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AGENDA · Mauguio

SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À MAUGUIO Mauguio

mardi 21 juillet 2026 · Mauguio

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Ville
34130 Mauguio
Département
Hérault
Tarif
5 5

Mauguio

SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À MAUGUIO

Mauguio Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25

Profitez de séances de cinéma en plein air à Mauguio !
Les mardis en saison, profitez de séances de cinéma en plein air, au parc paysager à Mauguio !

Découvrez le programme

Mardi 21 juillet à 22h Star wars The mandalorian and Grogu
Mardi 28 juillet à 22h C’est quoi l’amour ?
Mardi 4 août à 21h30 Des Minions et des monstres
Mardi 18 août à 21h30 Juste une illusion
Mardi 25 août à 21h30 Marsupilami

Parc Paysager à Mauguio
Tarif 5€ Pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan
+ d’infos 04 67 29 65 35   .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 

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English : SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À MAUGUIO

Enjoy outdoor movie screenings in Mauguio!

L’événement SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À MAUGUIO Mauguio a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MAUGUIO-CARNON

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