SOIREES CLAP (Initiation au Cinéma) Maison de Quartier Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 18:30 – 23:30

Gratuit : oui Entrée Gratuite Nous disposons d’une buvette et restauration possible sur place. Prix des boissons: Entre 1,5 et 3 eurosPrix des plats: Entre 2 et 6 euros Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

https://www.facebook.com/share/v/17PdnKZqmp/ On t’invite à venir voir des films de la région Pays de la Loire. Une petite buvette et de quoi grignoter seront disponibles, si nos cuistots sont disponibles.La première partie met en avant des réalisateurs venant de différentes régions, qui présenteront leurs films. Dans la deuxième partie, nous aurons le plaisir de projeter les films réalisés par notre association, créés en seulement deux mois sur un thème imposé et des équipes tirées au sort.————————————————————————Si vous aspirez à prendre part à la prochaine soirée en tant que réalisateur, comédien ou technicien, sachez que nous mettrons en place des paniers spéciaux pour le tirage des équipes pendant l’événement.Ainsi, vous aurez la chance de former une équipe avec d’autres participants de manière aléatoire. Cela permettra d’encourager la collaboration et la créativité entre des personnes provenant de différents horizons.Ne manquez pas cette opportunité excitante de travailler avec de nouveaux talents lors de notre soirée.Aucune expérience préalable n’est requise, seule votre créativité et votre motivation sont importantes !_______________________________

Maison de Quartier Champ de Mars Nantes 44013