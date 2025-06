Soirées Cocktails aux Jardins Parc de Wesserling Husseren-Wesserling 11 juillet 2025 18:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-11T18:00:00 – 2025-07-11T22:00:00

Fin : 2025-07-25T18:00:00 – 2025-07-25T22:00:00

Soirées Cocktails dans les Jardins de Wesserling

Plongez dans une ambiance estivale et laissez-vous séduire par la fraîcheur des jardins au crépuscule. Savourez nos cocktails aux saveurs des Jardins de Wesserling et vibrez au rythme des animations musicales live tout au long de la soirée.

Un moment convivial à partager entre amis ou en famille — avec, pour chaque billet d’entrée, une boisson offerte. (Accès réservé aux jardins.)

Les trois derniers vendredis de juillet, de 18h à 22h :

• 11 juillet : Duo jazz trompette & saxophone

• 18 juillet : Didier Kleimberg – piano jazz

• 25 juillet : Alice and the Modjo – ambiance folk

Petite restauration sur place

Cocktails, buvette, tartes flambées, bretzels, crêpes et glaces pour compléter la soirée en toute gourmandise.

Cette année, l’Art au Jardin s’invite le temps de ces soirées, en compagnie d’exposants mettant à l’honneur la céramique, la peinture, la photographie, et bien d’autres formes d’expression artistique.

Parc de Wesserling husseren-wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est

