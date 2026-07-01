Soirées Cocktails, Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling

Informations pratiques

Soirées Cocktails 10 – 24 juillet, les vendredis Parc de Wesserling Haut-Rhin

Adulte : 9,50€ Enfant : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T18:00:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00

Soirées Cocktails dans les Jardins de Wesserling

Plongez dans une ambiance estivale et laissez-vous séduire par la fraîcheur des jardins au crépuscule. Savourez nos cocktails aux saveurs des Jardins de Wesserling et vibrez au rythme des animations musicales live tout au long de la soirée.

Un moment convivial à partager entre amis ou en famille — avec, pour chaque billet d’entrée, une boisson offerte. (Accès uniquement aux jardins.)

Petite restauration sur place :

Cocktails, buvette, tartes flambées, bretzels, crêpes et glaces pour compléter la soirée en toute gourmandise.

Parc de Wesserling husseren-wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/ »}]

Une ambiance festive vous attend dans les Jardins du Parc de Wesserling ! Parc de Wesserling Fête

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