Soirées contées : « Les légendes de la Grave », Chapelle de La Grave, Toulouse

Soirées contées : « Les légendes de la Grave » 19 février – 6 mars Chapelle de La Grave Haute-Garonne

10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T19:30:00+01:00 – 2026-02-19T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:30:00+01:00 – 2026-03-06T20:30:00+01:00

Soirées contées en souvenir de la Grande Crue

À l’occasion de cette création inédite, et alors que la ville et la Chapelle de la Grave se souviennent de la Grande Crue de 1875 qui a marqué les mémoires, plongez tête la première dans un bain d’histoires autour de l’eau : tour à tour dangereuse, fascinante et source de vie.

Un voyage conté, chanté et enchanté porté par les conteurs de la compagnie La Cour des Contes accompagnés en musique et en voix par Max Beucher, guitariste et chansonnier.

Connaissez-vous le dôme de La Grave ?

Si beaucoup saluent sa silhouette familière, bien peu en revanche connaissent son histoire riche en mystères. Après trois éditions à guichets fermés, les soirées contées sous le dôme restauré sont de retour en 2026 pour six représentations d’un nouveau spectacle.

Chapelle de La Grave Rue du Pont Saint-Pierre 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Six soirées contées portées par La Cour des Contes à la Chapelle de la Grave. Des récits autour de l’eau, tour à tour dangereuse, fascinante et source de vie.

©Alexandre Ollier