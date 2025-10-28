Soirées contes Halloween avenue Henri Veysseyre Fontannes

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée contes spécial Halloween à la médiathèque de Fontannes.
avenue Henri Veysseyre Médiathèque Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 32 86  mediatheque.fontannes@wanadoo.fr

Special Halloween storytelling evening at the Fontannes media library.

Märchenabend speziell zu Halloween in der Mediathek von Fontannes.

Serata speciale di narrazione di Halloween presso la biblioteca multimediale di Fontannes.

Velada especial de cuentacuentos de Halloween en la biblioteca multimedia de Fontannes.

