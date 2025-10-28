Soirées contes Halloween avenue Henri Veysseyre Fontannes
Soirées contes Halloween avenue Henri Veysseyre Fontannes mardi 28 octobre 2025.
Soirées contes Halloween
avenue Henri Veysseyre Médiathèque Fontannes Haute-Loire
Soirée contes spécial Halloween à la médiathèque de Fontannes.
avenue Henri Veysseyre Médiathèque Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 32 86 mediatheque.fontannes@wanadoo.fr
English :
Special Halloween storytelling evening at the Fontannes media library.
German :
Märchenabend speziell zu Halloween in der Mediathek von Fontannes.
Italiano :
Serata speciale di narrazione di Halloween presso la biblioteca multimediale di Fontannes.
Espanol :
Velada especial de cuentacuentos de Halloween en la biblioteca multimedia de Fontannes.
