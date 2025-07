Soirées contes les trois oranges Rue René Donias Plumergat

Rue René Donias Chapelle de La Trinité Plumergat Morbihan

Début : 2025-07-24 18:30:00

2025-07-24

Contes du monde, Un voyage dans l’imaginaire.

C’est un voyage à travers les continents qui témoignent de la richesse des cultures. Contes celtique, Africains, des Amériques, de Chine vont s’écouter et se vivre intérieurement dans une ambiance chaleureuse et

conviviale. Yann Quéré vous propose un voyage qui oscille entre réel et imaginaire.

Un imaginaire de fêtes et de partage avec des histoires qui portent de la joie, de la surprise et

une interaction avec le public.

Avec Yann Quéré, passeur d’histoires. .

Rue René Donias Chapelle de La Trinité Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 11 25 07 79

