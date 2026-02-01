Soirées Côte de Boeuf Dorlisheim

Soirées Côte de Boeuf

1 Chemin des Moissons, Zone de loisirs Le Trèfle Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07

Soirées Côte de Bœuf à Volonté

Nous organisons deux soirées spéciales autour de la côte de bœuf à volonté, proposées au tarif de 49 € par personne, comprenant

• Côte de bœuf à volonté

• 3 accompagnements

• 3 sauces maison .

1 Chemin des Moissons, Zone de loisirs Le Trèfle Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 50 85 commercial@restaurant-chez-claude.com

English :

