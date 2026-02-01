Soirées Côte de Boeuf Dorlisheim
Soirées Côte de Boeuf Dorlisheim vendredi 6 février 2026.
Soirées Côte de Boeuf
1 Chemin des Moissons, Zone de loisirs Le Trèfle Dorlisheim Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-02-06 19:00:00
2026-02-06 2026-02-07
Soirées Côte de Bœuf à Volonté
Nous organisons deux soirées spéciales autour de la côte de bœuf à volonté, proposées au tarif de 49 € par personne, comprenant
• Côte de bœuf à volonté
• 3 accompagnements
• 3 sauces maison .
1 Chemin des Moissons, Zone de loisirs Le Trèfle Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 50 85 commercial@restaurant-chez-claude.com
English :
Côte de B?uf à Volonté evenings
