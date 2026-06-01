Soirées coupe du monde Château de la Rive Cruet mardi 16 juin 2026.

Cruet

Soirées coupe du monde

Château de la Rive 151 Chemin de la Rive Cruet Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16 23:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-07-19

Vivez toute l’émotion de la Coupe du Monde 2026 au Château de la Rive. Ambiance conviviale, petite restauration, boissons et transmission du tournoi en direct dans un cadre exceptionnel. Entrée libre.

.

Château de la Rive 151 Chemin de la Rive Cruet 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@chateaudelarive.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience all the excitement of the 2026 World Cup at Château de la Rive. A friendly atmosphere, snacks, drinks and live coverage of the tournament in an exceptional setting. Admission free.

L’événement Soirées coupe du monde Cruet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Coeur de Savoie