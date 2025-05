Soirées de la Recherche – Rodez, 10 juin 2025 07:00, Rodez.

Aveyron

Soirées de la Recherche Avenue de Bordeaux Rodez Aveyron

L’IUT de Rodez & l’INU Champollion vous invitent aux Soirées de la Recherche !

Ouvertes au grand public et gratuites, ces soirées de la recherche de l’IUT de Rodez souhaitent vous faire partager les travaux, réflexions et perspectives de chercheurs dans des disciplines variées avec enthousiasme mais aussi exigence.

Soirée 1 MARDI 10 JUIN 2025 à 18h (WEBINAIRE EXCLUSIVEMENT)

> Thème de la conférence Une adaptation aux dérèglements climatiques en question

> Intervenant Mikaël Akimowicz Maître de Conférences HDR en Sciences Économiques

Soirée 2 MARDI 17 JUIN 2025 à 18h (INU Champollion & visio-conférence)

> Thème de la conférence « The X-files », aux frontières du réel: optimisation psychophysique de la performance

> Intervenants Lilian Fautrelle Maître de conférences en Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Soirée 3 MARDI 24 JUIN 2025 à 18h (IUT de rodez & visio-conférence)

> Thème de la conférence Problématiques de recherche pour les nouveaux enjeux de l’Industrie 5.0 pour les PME

> Intervenant Jérémy Traversac Doctorant

Ces conférences sont organisées en présentiel et/ou en distanciel.

> Pour y participer, merci de vous inscrire en ligne. .

