Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-25

Soirées autour de l’étang organisé par les associations à Marigné tous les vendredis du 04 au 25 juillet 2025.

Organisées par les associations du Village, retrouvez les soirées de l’étang tous les vendredis soirs du 04 au 25 juillet. Vous pourrez profiter des animations ainsi qu’un repas et une buvette qui vous est proposés. .

Marigné Etang, salle auguste Marchand

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 95 16 27 cdfmarigne49330@gmail.com

English :

Evenings around the pond organized by associations in Marigné every Friday from July 04 to 25, 2025.

German :

Abende rund um den Teich organisiert von den Vereinen in Marigné jeden Freitag vom 04. bis 25. Juli 2025.

Italiano :

Serate intorno allo stagno organizzate dalle associazioni di Marigné ogni venerdì dal 04 al 25 luglio 2025.

Espanol :

Veladas en torno al estanque organizadas por asociaciones de Marigné todos los viernes del 04 al 25 de julio de 2025.

