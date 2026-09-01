Informations pratiques

Saint-Front

Soirées de Roffiac – « Il était une voix »

Atelier Maison Salomon 3 route de Roffiac Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le clap de fin des Soirées de Roffiac 2026 sera donné par une grande dame de la chanson française Edith PIAF et aura lieu le samedi 19 septembre à 19H. « Il était une voix » est un spectacle autour du répertoire et de l’itinéraire artistique d’Edith Piaf.

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Atelier Maison Salomon 3 route de Roffiac Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 31 62 64 soireesderoffiac@gmail.com

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English :

The closing performance of the 2026 Soirées de Roffiac will feature a true legend of French music, Edith Piaf, and will take place on Saturday, September 19, at 7:00 p.m. « Il Était une Voix » is a show centered on Edith Piaf’s repertoire and artistic journey.

L’événement Soirées de Roffiac – « Il était une voix » Saint-Front a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal