Soirées de Roffiac – « Il était une voix » Atelier Maison Salomon Saint-Front
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Maison Salomon · Saint-Front
Informations pratiques
Saint-Front
Soirées de Roffiac – « Il était une voix »
Atelier Maison Salomon 3 route de Roffiac Saint-Front Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le clap de fin des Soirées de Roffiac 2026 sera donné par une grande dame de la chanson française Edith PIAF et aura lieu le samedi 19 septembre à 19H. « Il était une voix » est un spectacle autour du répertoire et de l’itinéraire artistique d’Edith Piaf.
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Atelier Maison Salomon 3 route de Roffiac Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 31 62 64 soireesderoffiac@gmail.com
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English :
The closing performance of the 2026 Soirées de Roffiac will feature a true legend of French music, Edith Piaf, and will take place on Saturday, September 19, at 7:00 p.m. « Il Était une Voix » is a show centered on Edith Piaf’s repertoire and artistic journey.
L’événement Soirées de Roffiac – « Il était une voix » Saint-Front a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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