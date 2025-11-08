Soirées de Roffiac: si le Mézenc m’était conté… Atelier Maison Salomon Saint-Front

Soirées de Roffiac: si le Mézenc m’était conté…

Pour la dernière date de la saison 2025 des Soirées de Roffiac, nous accueillons Robert CORTIAL, historien local et conteur, qui nous fera revivre, à la manière des veillées d’antan, quelques unes des pages célèbre de l’histoire locale, photos à l’appui.

English :

For the last date of the 2025 Soirées de Roffiac season, we welcome Robert CORTIAL, local historian and storyteller, who will take us through some of the most famous pages of local history, with photos, in the style of an old-fashioned evening.

German :

Für den letzten Termin der Saison 2025 der Soirées de Roffiac begrüßen wir Robert CORTIAL, einen Lokalhistoriker und Geschichtenerzähler, der uns im Stil früherer Nachtwachen einige der berühmten Seiten der Lokalgeschichte mit Fotos wieder aufleben lassen wird.

Italiano :

Per l’ultimo appuntamento della stagione 2025 delle Soirées de Roffiac, diamo il benvenuto a Robert CORTIAL, storico e narratore locale, che ci condurrà attraverso alcune delle pagine più famose della storia locale, con tanto di foto, nello stile delle serate di ritrovo di un tempo.

Espanol :

Para la última cita de la temporada 2025 de las Soirées de Roffiac, recibimos a Robert CORTIAL, historiador y narrador local, que nos hará recorrer algunas de las páginas más famosas de la historia local, con fotos, al estilo de las tertulias nocturnas de antaño.

