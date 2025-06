Soirées des commerçants En attendant l’été – Rue de l’Hôtel de Ville Valence 17 juin 2025 19:00

Drôme

Soirées des commerçants En attendant l’été Rue de l’Hôtel de Ville Quartier Bouffier / Montjau Valence Drôme

Début : 2025-06-17 19:00:00

fin : 2025-06-17 21:30:00

2025-06-17

Musique, restauration, convivialité les ingrédients parfaits d’un soir d’été !

Retrouvez vos commerçants pour des soirées estivales !

Rue de l’Hôtel de Ville Quartier Bouffier / Montjau

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes moncoeurdeville26@gmail.com

English :

Music, food and conviviality: the perfect ingredients for a summer evening!

Meet your local merchants for summer evenings!

German :

Musik, Essen, Geselligkeit: die perfekten Zutaten für einen Sommerabend!

Treffen Sie sich mit Ihren Händlern zu sommerlichen Abenden!

Italiano :

Musica, cibo e divertimento: gli ingredienti perfetti per una serata estiva!

Incontrate i vostri negozianti locali per un po’ di divertimento estivo!

Espanol :

Música, comida y diversión: ¡los ingredientes perfectos para una tarde de verano!

¡Reúnete con los comerciantes de tu barrio para divertirte en verano!

