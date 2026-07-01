Soirées d’été à Accrofury Parc Accrofury Feuguerolles-Bully

Informations pratiques

Feuguerolles-Bully

Soirées d’été à Accrofury

Parc Accrofury Chemin de la Mine Feuguerolles-Bully Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-08-28

Tout l’été, Accrofury vous accueille pour ses Soirées d’Été dans une ambiance conviviale, entre nature et coucher de soleil. Profitez de la terrasse rooftop, d’une planche apéro, d’une buvette et d’animations en soirée !

Tout l’été, Accrofury vous accueille pour ses Soirées d’Été dans une ambiance conviviale, entre nature et coucher de soleil. Profitez de la terrasse rooftop, d’une planche apéro, d’une buvette et d’animations en soirée !

– Les Nocturnes Accrofury (les jeudis)

– Parc ouvert jusqu’à 22h

– Soirées Loups-garous et grands jeux en bois (sur réservation)

– Enfants 18h30

– Adultes 20h30

Accès soirée offert avec un parcours accrobranche ou 5 € l’entrée.

– 3 concerts à ne pas manquer cet été

– 19 juillet à 20h Take Three Acoustic

– 30 juillet à 20h Duolicious

– 28 août à 20h Salem

– Accrofury Feuguerolles-Bully (à 10 minutes de Caen)

– Réservations et renseignements 02 31 74 19 09 • 06 23 27 50 90

Une belle occasion de prolonger les journées d’été en famille ou entre amis ! .

Parc Accrofury Chemin de la Mine Feuguerolles-Bully 14320 Calvados Normandie +33 2 31 74 19 09 accrofury14@gmail.com

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English : Soirées d’été à Accrofury

Throughout the summer, Accrofury welcomes you to its Summer Evenings in a friendly atmosphere, surrounded by nature and with stunning sunsets. Enjoy the rooftop terrace, a selection of appetisers, a drinks bar and evening entertainment!

L’événement Soirées d’été à Accrofury Feuguerolles-Bully a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Suisse Normande