Soirées d’été à Caumont Caumont Centre d’Art Aix-en-Provence

Soirées d’été à Caumont

Jeudi 31 juillet 2025 de 18h30 à 20h30.



Du 07/08 au 28/08/2025 le jeudi de 18h30 à 20h30.



Annulé en cas de mauvais temps. Caumont Centre d’Art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

2025-07-31 2025-08-07

Tous les jeudis soirs, de 18h30 à 20h30, vivez une soirée unique à Caumont Centre d’Art en profitant de ses nocturnes exceptionnelles !

Installez-vous au Café Caumont pour savourer un apéritif dans un cadre raffiné, puis laissez-vous séduire par l’exposition haute en couleur consacrée à Niki de Saint Phalle.

Prolongez la découverte avec la projection d’un film émouvant sur Paul Cezanne, figure emblématique de la région.



Une belle occasion d’allier art, patrimoine et détente au cœur d’Aix-en-Provence lors de vos soirées d’été ! .

Caumont Centre d’Art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Every Thursday evening, from 6:30 to 8:30 pm, enjoy a unique evening at Caumont Centre d?Art with its exceptional nocturnes!

German :

Jeden Donnerstagabend von 18:30 bis 20:30 Uhr können Sie einen einzigartigen Abend im Caumont Centre d’Art erleben, indem Sie die außergewöhnlichen Nachtveranstaltungen nutzen!

Italiano :

Ogni giovedì sera, dalle 18.30 alle 20.30, godetevi una serata unica al Caumont Centre d’Art!

Espanol :

Todos los jueves por la tarde, de 18:30 a 20:30, disfrute de una velada única en Caumont Centre d’Art con sus excepcionales nocturnos

