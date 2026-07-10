Soirées d’été à la ferme du domaine d’Écoline Joyeuse Sadirac

Informations pratiques

Sadirac

Soirées d’été à la ferme du domaine d’Écoline

Joyeuse Domaine d’Écoline Sadirac Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

C’est une nouveauté cet été le Domaine d’Écoline vous accueille chaque vendredi soir pour vivre une soirée tout en douceur et en convivialité autour du brasero. À 30 minutes de Bordeaux, les parents profitent de la soirée pendant que les enfants explorent la ferme, accompagnés d’un animateur durant toute la soirée. Au programme de nos soirées d’été au grand air en famille partager un repas autour du brasero (buffet campagnard, viandes grillées, accompagnements, desserts, boissons locales), profiter de la nature (enclos des animaux, aire de jeux dans la forêt, circuits d’eau…), laisser les enfants explorer la ferme avec un animateur grâce au Club Enfants (visite de la ferme, nourrissage des animaux, jeux, buffet poussin ), et profiter d’une balade à poney dans le parc. Ici, tout est pensé pour que toute la famille passe une belle soirée. .

Joyeuse Domaine d’Écoline Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 46 07 contact@domaine-ecoline.fr

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English : Soirées d’été à la ferme du domaine d’Écoline

L’événement Soirées d’été à la ferme du domaine d’Écoline Sadirac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT de l’Entre-deux-Mers