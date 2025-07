Soirées d’été en Rabelaisie L’Hôtel du Libre-Échange Lerné

Soirées d’été en Rabelaisie L’Hôtel du Libre-Échange Lerné jeudi 10 juillet 2025.

Soirées d’été en Rabelaisie L’Hôtel du Libre-Échange

Lerné Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2025-07-10

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Sécurité et discrétion ! Hôtel du libre-échange, 220 rue de Provence ! Recommandé aux gens mariés… ensemble ou séparément.

Une pièce de théâtre en trois actes qui est aujourd’hui une des œuvres les plus célèbres de son auteur.

Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 78 78

English :

« Security and discretion! Hôtel du libre-échange, 220 rue de Provence! Recommended for married people? together or apart. »

A play in three acts that is now one of its author?s most famous works.

German :

» Sicherheit und Diskretion! Hôtel du libre-échange, 220 rue de Provence! Empfohlen für Verheiratete gemeinsam oder getrennt. »

Ein Theaterstück in drei Akten, das heute zu den bekanntesten Werken seines Autors gehört.

Italiano :

« Sicurezza e discrezione! Hôtel du libre-échange, 220 rue de Provence! Consigliato alle persone sposate, insieme o separate

Una commedia in tre atti che è diventata una delle opere più famose del suo autore.

Espanol :

« ¡Seguridad y discreción! ¡Hôtel du libre-échange, 220 rue de Provence! Recomendado para matrimonios, juntos o separados

Una obra en tres actos que se ha convertido en una de las obras más famosas de su autor.

