Soirées d’été en Rabelaisie Projection de « Raoul Taburin a un secret »

4 Rue de Velor Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2025-07-24

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Raoul Taburin est un spécialiste en réparation de vélos. Il peut dépanner le moindre grincement suspect grâce à son oreille affûtée qui détecte toute anomalie. Mais il cache un secret qui le hante il ne sait pas faire de vélo lui-même.

Enfant, chaque essai de bicyclette se soldait par une chute immédiate, car il lui est impossible de trouver l’équilibre. Quarante ans plus tard, il ressent encore cette incompétence comme une véritable malédiction. Malgré ses efforts répétés pour mettre quelqu’un dans la confidence, ne légende s’installe Raoul Taburin serait un véritable casse-cou sur sa bicyclette, une sorte de génie de la voltige, adulé de tous. Malgré lui, l’imposture s’installe. .

4 Rue de Velor Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 78 78

English :

Raoul Taburin is a bike repair specialist. He can troubleshoot the slightest suspicious squeak, thanks to his sharp ear that detects any anomaly. But he hides a secret that haunts him: he doesn’t know how to ride a bike himself.

German :

Raoul Taburin ist ein Spezialist für Fahrradreparaturen. Er kann jedes verdächtige Quietschen beheben, da sein scharfes Ohr jede Anomalie aufspürt. Doch er verbirgt ein Geheimnis, das ihn verfolgt: Er kann nicht selbst Fahrrad fahren.

Italiano :

Raoul Taburin è uno specialista nella riparazione di biciclette. È in grado di riparare il minimo scricchiolio sospetto grazie al suo orecchio acuto che rileva qualsiasi anomalia. Ma nasconde un segreto che lo tormenta: non sa andare in bicicletta.

Espanol :

Raoul Taburin es especialista en reparaciones de bicicletas. Puede arreglar el más mínimo crujido sospechoso gracias a su agudo oído que detecta cualquier anomalía. Pero esconde un secreto que le atormenta: él mismo no sabe montar en bicicleta.

