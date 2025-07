Soirées d’été en Rabelaisie Séance « Juste Ciel ! » Huismes

Route du Pont Huismes Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Dans un petit village de campagne, des religieuses s’occupent des retraités de l’EHPAD local. Celui-ci tombant en ruine, elles décident d’aller à la mairie demander une subvention. Là-bas, elles apprennent que la mairie n’attribue plus de subvention cette année car tout le budget est passé dans le premier prix d’une course de vélo. Les sœurs décident de s’y inscrire. Problème elles ne savent pas bien en faire.

Bien décidées à sauver l’EHPAD, elles font appel à M. Pierre, plus débrouillard sur la question, pour les entraîner. D’autant qu’un autre groupe de religieuses, plus expérimentées cette fois, est aussi sur la ligne de départ .

Route du Pont Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 78 78

English :

In a small country village, a group of nuns look after the pensioners at the local EHPAD. Determined to save the EHPAD, they call on Mr. Pierre, who is more resourceful on the subject, to coach them in a bike race in which the town council has invested for the first prize!

German :

In einem kleinen Dorf auf dem Land kümmern sich Nonnen um die Rentner des örtlichen Altenheims. Sie sind fest entschlossen, das Heim zu retten, und wenden sich an M. Pierre, der in dieser Angelegenheit etwas findiger ist, um sie zu einem Fahrradrennen zu überreden, in das die Stadtverwaltung für den

Italiano :

In un piccolo villaggio di campagna, un gruppo di suore si occupa dei pensionati della casa di riposo locale. Decise a salvare l’EHPAD, chiedono al signor Pierre, più intraprendente in materia, di allenarle in una gara ciclistica in cui il comune ha investito per il primo premio!

Espanol :

En un pequeño pueblo de campo, un grupo de monjas se ocupa de los jubilados de la residencia local. Decididas a salvar el EHPAD, recurren al Sr. Pierre, más ingenioso en la materia, para que las entrene en una carrera de bicicletas en la que el ayuntamiento ha invertido ¡para el primer premio!

