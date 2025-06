SOIRÉES ESTIVALES AU DOMAINE DU GRAND PUY – Montpellier 21 juin 2025 07:00

Hérault

SOIRÉES ESTIVALES AU DOMAINE DU GRAND PUY 411 Rue du Mas Nouguier Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-27

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

2025-08-22

2025-08-29

Le Domaine du Grand Puy donne rendez-vous aux épicuriens pour ses incontournables Soirées Estivales. Tous les vendredis soirs de l’été ce sera Music & Tapas et les samedis barbecue sous les étoiles . Opening pour la fête de la musique le 21 juin pour une ambiance cubaine.

Le Domaine du Grand Puy donne rendez-vous aux épicuriens pour ses incontournables Soirées Estivales. Tous les vendredis soirs de l’été ce sera Music & Tapas et les samedis barbecue sous les étoiles . Opening pour la fête de la musique le 21 juin pour une ambiance cubaine.

Dans un cadre chic et décontracté, les soirées allient concerts en plein air, tapas raffinées, cocktails et vins bios du Domaine, à savourer entre amis ou en famille dans le parc ou sur la grande terrasse. L’ambiance, toujours conviviale, se veut festive et chaleureuse, au cœur de l’agriparc du Mas Nouguier.

Cette folie montpelliéraine, rénovée et réhabilitée par l’Association des compagnons de Maguelone, est une ancienne bâtisse du XVIIIe siècle nichée dans un parc classée dans le quartier des grisettes ( ouest de Montpellier).

Tapas tout horizon

Les vendredis soirs, côté assiette, le chef du Domaine et sa brigade proposent une carte de tapas créatives et soignées qui évoluera au fil du marché et de la saison.

Pour mettre l’eau à la bouche, les saveurs seront aux origines internationales halloumi grillé au tahini, houmous citron vert & guacamole nectarine, ceviche de cabillaud et saumon mariné à la pomme verte, radis roses & coriandre, brochettes de poulet laquées yakitori au romarin et citron vert,…

Barbecue sous les étoiles

Les samedis soirs, viandes et poissons se bousculeront en terrasse sur le nouveau brasero. Servies à table, ces grillades marinées aux parfums de sud ou d’ailleurs raviront les convivent, dans une atmosphère décontractée et chaleureuse.

Les vins Une FOLIE !

Le Domaine du Grand Puy est entouré par les vignes de la ville de Montpellier. L’association des compagnons de Maguelone cultive en BIO ce terroir et vinifie le vin. Ces vins sont le fruit du travail des personnes en situation de handicap. Ils sont labelisés en vin de pays des collines de la Moure, AOP Languedoc et AOP Grès de Montpellier. Ils accompagneront chaque bouchée avec équilibre et authenticité.

Une programmation musicale éclectique

Chaque vendredi, un nouveau groupe prend possession de la scène pour offrir une ambiance unique :

• 21/06 Trio Sabor Cubano Salsa et rythmes cubains

• 27/06 Cocktail Flamenco ambiance Gipsy

• 04/07 Auryan Swing manouche

• 11/07 4 Chica’UK vibes Yé Yé sixties

• 18/07 Trio La Compagnie du Jazz

• 25/07 Cocktail Flamenco (retour)

• 01/08 Bett & Mustang Swing & Gospel

• 08/08 Papermoon quartet: soirée Jazzy

• 15/08 Fanny Reydellet & Abel Pàmies Rock & Jazz

• 22/08 Margot & John Broadway & Beyond

• 29/08 Misty Jazz trio Jazz vocal

Adresse 411 rue du Mas Nouguier, 34070 Montpellier

Parking gratuit sur place .

411 Rue du Mas Nouguier

Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 11 28 22 30 grandpuy.contact@cdm34.org

English :

The Domaine du Grand Puy invites epicureans to its unmissable Soirées Estivales. Every Friday evening in summer is « Music & Tapas », and every Saturday is « Barbecue under the stars ». Opening for the Fête de la Musique on June 21, with a Cuban ambience.

German :

Die Domaine du Grand Puy lädt alle Genießer zu den beliebten Sommerabenden ein. Jeden Freitagabend im Sommer heißt es « Music & Tapas » und samstags « Barbecue unter den Sternen ». Am 21. Juni wird die Fête de la Musique mit kubanischem Ambiente eröffnet.

Italiano :

Il Domaine du Grand Puy dà appuntamento agli epicurei per le sue imperdibili Sere d’Estate. Ogni venerdì sera per tutta l’estate ci sarà « Musica & Tapas » e il sabato « barbecue sotto le stelle ». Apertura per la Fête de la Musique il 21 giugno, con un’atmosfera cubana.

Espanol :

El Domaine du Grand Puy ofrece a los epicúreos una cita ineludible con sus veladas de verano. Todos los viernes por la noche durante todo el verano habrá « Música y Tapas » y los sábados « Barbacoa bajo las estrellas ». Inauguración de la Fiesta de la Música el 21 de junio, con ambiente cubano.

L’événement SOIRÉES ESTIVALES AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier a été mis à jour le 2025-06-13 par 34 OT MONTPELLIER