Soirées estivales du Décalc Saint-Pierre-Eynac
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Pierre-Eynac
Informations pratiques
Saint-Pierre-Eynac
Soirées estivales du Décalc
Monnac Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Les soirées Décalc, dans les petits villages de la commune, tout au long de l’été.
Soirées barbecue et concerts.
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Monnac Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 47 37 81 calc43260@laposte.net
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English :
D’Calc evenings in the small villages of the municipality throughout the summer.
Barbecue and concert evenings.
L’événement Soirées estivales du Décalc Saint-Pierre-Eynac a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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