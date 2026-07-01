Informations pratiques

Présilly

Soirées festives

Château Présilly Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Les Soirées Festives 2026 se dérouleront au Château de Présilly du vendredi 24 juillet au dimanche 26 juillet, puis du jeudi 30 juillet au samedi 1er août. Chaque soir, une petite restauration et une buvette seront disponibles sur place à partir de 18h30, avec une mention spéciale le dimanche 26 juillet pour une soirée galettes salées cuites au feu de bois. L’entrée aux événements se fait au chapeau, à l’exception du concert de clôture.

Le programme débute le vendredi 24 juillet à 20h30 avec le groupe de pop et rock Lady and Jack. Le samedi 25 juillet, les festivités commencent dès 19h avec un duo accordéon et batterie animé par Patricia et Bernard, suivi à 21h par le groupe de folk Colegram. Le dimanche 26 juillet à 19h30, la scène accueillera Rusty Razors pour une performance de musique irlandaise.

La semaine suivante, le jeudi 30 juillet proposera un double rendez-vous avec le groupe de rock Interférence à 19h, puis une séance de cinéma en plein air à 21h30 pour la projection du film Le médecin des pauvres. Le vendredi 31 juillet à 20h, l’ambiance sera dédiée aux années 80 avec le groupe Jupiter. Enfin, le samedi 1er août à 21h, le groupe Motis clôturera l’événement. Pour cette dernière soirée, l’entrée est fixée à 10 euros pour les adultes et gratuite pour les enfants jusqu’à 16 ans, avec des billets en vente sur HelloAsso ou directement sur place à partir de 18h. .

Château Présilly 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 49 44

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English : Soirées festives

L’événement Soirées festives Présilly a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE