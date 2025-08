Soirées Fish and Chips Cléré-sur-Layon

Soirées Fish and Chips Cléré-sur-Layon samedi 16 août 2025.

Soirées Fish and Chips

2 Le Serpolin Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 18:30:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-16 2025-08-22

Donna-Marie et Matthew proposent des soirées fish-and-chips « améliorées » pendant l’été.

Le samedi 2 août, la soirée sera animée par le chanteur Ade Simmonds.

Le samedi 16 août, c’est le groupe de musique Les Valentines qui vous accompagnera.

Le vendredi 22 août, la commission franco-anglophone de l’office de tourisme propose un quiz. Les questions sont posées en français et en anglais. Equipes de 4 personnes. Réservations obligatoires au 07 86 97 84 13.

Rendez-vous au camping Le Serpolin à Cléré-sur-Layon pour des moments so british ! .

2 Le Serpolin Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire campingleserpolin@gmail.com

English :

Donna-Marie and Matthew offer « enhanced » fish-and-chip evenings during the summer.

German :

Donna-Marie und Matthew bieten während des Sommers « verbesserte » Fish-and-Chips-Abende an.

Italiano :

Donna-Marie e Matthew offrono serate di pesce e patatine « potenziate » durante l’estate.

Espanol :

Donna-Marie y Matthew ofrecen veladas « mejoradas » de pescado y patatas fritas durante el verano.

L’événement Soirées Fish and Chips Cléré-sur-Layon a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de tourisme du Choletais