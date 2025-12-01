Soirées Galactiques Hivernales LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Soirées Galactiques Hivernales

LA MONGIE Au Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Venez vivre une expérience unique au sommet des Pyrénées ! Les Soirées Galactiques vous plongent au cœur de l’astronomie, sous un ciel d’exception à 2 877 mètres d’altitude. Au programme Observation des étoiles avec un animateur spécialisé en astronomie passionné en collaboration avec Instant Sciences. Visites guidées de l’observatoire, pour découvrir les secrets du Pic du Midi.

Pendant les vacances scolaires. Capacité 25 personnes (Vacances de Noel) Capacité 45 personnes (Vacances de février).

LA MONGIE Au Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Come and enjoy a unique experience at the top of the Pyrenees! The Galactic Evenings plunge you into the heart of astronomy, under an exceptional sky at an altitude of 2,877 meters. On the program: stargazing with an enthusiastic astronomy expert in collaboration with Instant Sciences. Guided tours of the observatory, to discover the secrets of the Pic du Midi.

During school vacations. Capacity 25 people (Christmas vacations) Capacity 45 people (February vacations).

German :

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung auf dem Gipfel der Pyrenäen! Bei den Galaktischen Abenden tauchen Sie unter einem außergewöhnlichen Himmel in 2 877 m Höhe in das Herz der Astronomie ein. Auf dem Programm stehen: Sternenbeobachtung mit einem passionierten Astronomie-Spezialisten in Zusammenarbeit mit Instant Sciences. Geführte Besichtigungen der Sternwarte, um die Geheimnisse des Pic du Midi zu entdecken.

Während der Schulferien. Kapazität 25 Personen (Weihnachtsferien) Kapazität 45 Personen (Februarferien).

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza unica in cima ai Pirenei! Le Serate Galattiche vi immergono nel cuore dell’astronomia, sotto un cielo eccezionale a 2.877 metri di altitudine. In programma: osservazione delle stelle con una guida astronomica specializzata in collaborazione con Instant Sciences. Visite guidate all’osservatorio, per scoprire i segreti del Pic du Midi.

Durante le vacanze scolastiche. Capacità 25 persone (vacanze di Natale) Capacità 45 persone (vacanze di febbraio).

Espanol :

Venga a vivir una experiencia única en lo alto de los Pirineos Las Veladas Galácticas le sumergen en el corazón de la astronomía, bajo un cielo excepcional a 2.877 metros de altitud. En el programa: observación de las estrellas con un guía especializado en astronomía en colaboración con Instant Sciences. Visitas guiadas al observatorio, para descubrir los secretos del Pic du Midi.

Durante las vacaciones escolares. Capacidad 25 personas (vacaciones de Navidad) Capacidad 45 personas (vacaciones de febrero).

L’événement Soirées Galactiques Hivernales Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-31 par Pôle du Tourmalet |CDT65