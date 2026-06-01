Andilly

Soirées guinguette

Place de l’Eglise Andilly Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

En partenariat avec Les Saveurs Nomades, la municipalité d’Andilly propose des soirées placées sous le signe de la convivialité.

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Place de l’Eglise Andilly 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 40 17 aurelie.coutant@andillylesmarais.fr

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English :

In partnership with Les Saveurs Nomades, the town of Andilly is hosting a series of evenings dedicated to fostering a sense of community.

L’événement Soirées guinguette Andilly a été mis à jour le 2026-06-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin