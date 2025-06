Soirées Guinguettes – Rue Brantôme Nalliers 27 juin 2025 19:00

Vendée

Soirées Guinguettes Rue Brantôme Port de Nalliers Nalliers Vendée

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-07-25

2025-06-27

2025-07-25

2025-08-29

Venez faire la fête dans une ambiance Guinguette

Chaque soirée sera animée par un groupe :

Buvette et restauration sur place .

Rue Brantôme Port de Nalliers

Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 45 28 45 59 atchefetesdenalliers@gmail.com

English :

Come and party in a Guinguette atmosphere

German :

Feiern Sie in einer Guinguette-Atmosphäre

Italiano :

Venite a festeggiare in un’atmosfera da Guinguette

Espanol :

Ven de fiesta en un ambiente Guinguette

L’événement Soirées Guinguettes Nalliers a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud