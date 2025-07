Soirées guinguettes place jules ferry Thaon-les-Vosges

Soirées guinguettes place jules ferry Thaon-les-Vosges samedi 19 juillet 2025.

Soirées guinguettes

place jules ferry cours de la coop Thaon-les-Vosges Vosges

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 18:30:00

fin : 2025-08-02 21:30:00

Date(s) :

2025-07-19 2025-08-02 2025-08-16 2025-08-23

Ambiance festive, musique en live, parquet pour les danseurs, buvette, restauration… Tous les ingrédients sont réunis pour passer de belles soirées d’été en plein air !

Au programme :

– 19/07 Nathalie Bernat

– 02/08 Claude Caron Duo

– 16/08 Orchestre Mickaël Clément

– 23/08 Maxime Vauthier et Philippe Roussel

Entrée libre et gratuite

Buvette & restauration sur place

Venez danser, chanter et profiter de la belle saison avec nous !Tout public

place jules ferry cours de la coop Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 46 91

English :

Festive atmosphere, live music, parquet flooring for dancers, refreshment stands, catering… All the ingredients are in place for a great outdoor summer evening!

On the program:

– 07/19: Nathalie Bernat

– 08/02: Claude Caron Duo

– 08/16: Mickaël Clément Orchestra

– 08/23: Maxime Vauthier and Philippe Roussel

Free admission

Refreshments & food on site

Come dance, sing and enjoy the season with us!

German :

Festliche Atmosphäre, Live-Musik, Parkettboden für die Tänzer, Imbissbude, Essen und Trinken… Alle Zutaten sind vereint, um schöne Sommerabende unter freiem Himmel zu verbringen!

Auf dem Programm stehen:

– 19/07: Nathalie Bernat

– 02/08: Claude Caron Duo

– 16/08 Mickaël Clément Orchester

– 23/08: Maxime Vauthier und Philippe Roussel

Eintritt frei und kostenlos

Getränke und Speisen vor Ort

Tanzen, singen und genießen Sie mit uns die schöne Jahreszeit!

Italiano :

Atmosfera festosa, musica dal vivo, pista da ballo, punti di ristoro, cibo e bevande… Ci sono tutti gli ingredienti per una grande serata estiva all’aperto!

In programma:

– 19/07: Nathalie Bernat

– 02/08: Claude Caron Duo

– 16/08: Orchestra Mickaël Clément

– 23/08: Maxime Vauthier e Philippe Roussel

Ingresso libero

Rinfreschi e cibo sul posto

Venite a ballare, cantare e godervi la bella stagione con noi!

Espanol :

Ambiente festivo, música en directo, pista de baile, puestos de refrescos, comida y bebida… Todos los ingredientes para una gran noche de verano al aire libre

En el programa:

– 19/07: Nathalie Bernat

– 02/08: Claude Caron Dúo

– 16/08: Orquesta de Mickaël Clément

– 23/08: Maxime Vauthier y Philippe Roussel

Entrada gratuita

Refrescos y comida in situ

Venga a bailar, cantar y disfrutar con nosotros de esta hermosa estación

L’événement Soirées guinguettes Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2025-07-09 par OT EPINAL ET SA REGION