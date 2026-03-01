Soirées Impro-Philo avec Laurence Devillairs Lucernaire Paris

Laurence Devillairs arrive au Lucernaire dès le 24 mars pour 3 soirées Impro-Philo ! Préparez-vous à penser, rire, échanger : vous posez les questions, elle répond, improvise, mêle sérieux et humour.

– Mardi 24 mars à 19h30 : Les Grandes questions de la philosophie

La vie a-t-elle un sens ? Le bonheur est-il possible ? À quelle grande question de la philosophie voulez-vous avoir une réponse ce soir ?

– Mardi 14 avril à 19h30 : Les Grands personnages de théâtre

Que veut Hamlet ? Peut-on s’aimer comme Roméo et Juliette ? Peut-on détester tous les hommes sans exception avec le Misanthrope de Molière ?

– Mardi 19 mai à 19h30 : Les Grands philosophes

Descartes, Nietzsche ou Arendt : qui allez-vous inviter ce soir ? Qui allez-vous rencontrer pour un speed dating pas comme les autres ?

En savoir plus Laurence Devillairs est agrégée et docteure en philosophie. Auteure et intervenante sur Radio France.

Parce que la philosophie… ça ne doit jamais être ennuyeux !

Du mardi 24 mars 2026 au mardi 19 mai 2026 :

mardi

de 19h30 à 20h30

payant

Formule 3 soirées : 15€/place

Plein tarif : 20€/place

Public adultes.

Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 76006 Paris



Afficher la carte du lieu Lucernaire et trouvez le meilleur itinéraire

