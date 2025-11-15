Soirées IMPRO VOLT

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2026-01-07 2026-04-04 2026-06-27

Spectacle d’improvisations à l’américaine un thème est choisi et … c’est parti pour quelques minutes d’improvisation au cours desquelles tout peut arriver …

De la bonne humeur, du rire, de la complicité avec le public, Un pur bonheur !

Réservation du 01-06-2025 au 04-09-2025 réservé aux adhérents saison 2025-2026 ; A partir du 04-09-2025 tout public .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est les3scenes@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirées IMPRO VOLT Troyes a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne