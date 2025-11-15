Soirées IMPRO VOLT Troyes
Soirées IMPRO VOLT
Théâtre Le Quai Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 5 Eur
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2026-04-04 22:00:00
2025-11-15 2026-01-07 2026-04-04 2026-06-27
Spectacle d’improvisations à l’américaine un thème est choisi et … c’est parti pour quelques minutes d’improvisation au cours desquelles tout peut arriver …
De la bonne humeur, du rire, de la complicité avec le public, Un pur bonheur !
Réservation du 01-06-2025 au 04-09-2025 réservé aux adhérents saison 2025-2026 ; A partir du 04-09-2025 tout public .
Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est les3scenes@gmail.com
