Soirées jeux bibliothèques Gutenberg VS Andrée Chedid, le duel des bibliothèques ! Bibliothèque Andrée Chedid Paris samedi 6 décembre 2025.

Petits et grands, en famille ou entre amis, venez jouer et représentez votre bibliothèque ! C’est le grand duel en deux manches de cette fin d’année au cours duquel s’affronteront les bibliothèques Gutenberg et Andrée Chedid.

-La 1ère manche aura lieu à la bibliothèque Gutenberg le vendredi 14 novembre de 18h30 à 22h

-La 2ème manche aura lieu à la bibliothèque Andrée Chedid le samedi 6 décembre de 18h à 22h

Sur inscription dans les deux bibliothèques, à partir de 8 ans

Dans le cadre du temps fort « Case départ-le rendez-vous du jeu en bibliothèque ! », les bibliothèques Gutenberg et Andrée Chedid (15ème) organisent un duel spécial « jeux de société ».

Le samedi 06 décembre 2025

de 18h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr