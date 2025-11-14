Soirées jeux bibliothèques Gutenberg VS Andrée Chedid, le duel des bibliothèques ! Bibliothèque Gutenberg Paris

Petits et grands, en famille ou entre amis, venez jouer et représentez votre bibliothèque ! C’est le grand duel en deux manches de cette fin d’année au cours duquel s’affronteront les bibliothèques Gutenberg et Andrée Chedid.

-La 1ère manche aura lieu à la bibliothèque Gutenberg le vendredi 14 novembre de 18h30 à 22h

-La 2ème manche aura lieu à la bibliothèque Andrée Chedid le samedi 6 décembre de 18h à 22h

Sur inscription dans les deux bibliothèques, à partir de 8 ans

Dans le cadre du temps fort « Case départ – le rendez-vous du jeu en bibliothèque », les bibliothèques Gutenberg et Andrée Chedid (15ème) organisent un duel spécial « jeux de société ».

Le vendredi 14 novembre 2025

de 18h30 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-14T19:30:00+01:00

fin : 2025-11-14T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-14T18:30:00+02:00_2025-11-14T22:00:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr https://www.facebook.com/BibGutenberg https://www.facebook.com/BibGutenberg