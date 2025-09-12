Soirées jeux de la Ludo’Beauce Nottonville

Soirées jeux de la Ludo’Beauce Nottonville vendredi 12 septembre 2025.

Soirées jeux de la Ludo’Beauce

15 Rue de la Mairie Nottonville Eure-et-Loir

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-09-12 2025-10-10 2025-11-07 2025-12-05

Venez partager un moment convivial et découvrir de nombreux jeux de société.

La ludothèque itinérante Ludo’Beauce vous invite à ses soirées jeux à Cormainville. L’occasion idéale de décompresser, s’amuser et découvrir de nombreux jeux de société dans une ambiance conviviale.

Que vous soyez amateurs de jeux de plateau, de stratégie ou de cartes, vous trouverez de quoi passer un bon moment entre amis ou en famille.

Première visite gratuite ! .

15 Rue de la Mairie Nottonville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 38 85 48 43 ludobeauce@gmail.com

English :

Come and share a convivial moment and discover many board games.

German :

Kommen Sie und teilen Sie einen geselligen Moment und entdecken Sie zahlreiche Gesellschaftsspiele.

Italiano :

Venite a condividere un momento di convivialità e a scoprire una vasta gamma di giochi da tavolo.

Espanol :

Venga a compartir un momento de convivencia y descubra una amplia gama de juegos de mesa.

