Soirées jeux de la Ludo’Beauce Nottonville

15 Rue de la Mairie Nottonville Eure-et-Loir

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16 23:00:00

2026-01-16

Venez partager un moment convivial et découvrir de nombreux jeux de société.

La ludothèque itinérante Ludo’Beauce vous invite à ses soirées jeux à Cormainville. L’occasion idéale de décompresser, s’amuser et découvrir de nombreux jeux de société dans une ambiance conviviale.

Que vous soyez amateurs de jeux de plateau, de stratégie ou de cartes, vous trouverez de quoi passer un bon moment entre amis ou en famille.

Première visite gratuite ! .

15 Rue de la Mairie Nottonville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 38 85 48 43 ludobeauce@gmail.com

Come and share a convivial moment and discover many board games.

