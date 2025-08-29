Soirées jeux de société actuels Derrière l’escape animation Ligny-en-Barrois

Soirées jeux de société actuels

Derrière l’escape animation 7 Rue Jules Ferry Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif :

Date :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-21 2025-12-05 2025-12-19 2026-01-09 2026-01-23

Venez participer aux soirées jeux de société actuels de l’association Les Joueurs de Valéran , nouvelle dans le paysage linéen !

1ère soirée de découverte gratuite.

Ouvert à tous à partir de 6 ans.Tout public

.

English :

Come and take part in the current board game evenings organized by the association Les Joueurs de Valéran , a newcomer to the Linear landscape!

1st evening of free discovery.

Open to everyone aged 6 and over.

German :

Nehmen Sie an den aktuellen Brettspielabenden des Vereins Les Joueurs de Valéran teil, der neu in der lineanischen Landschaft ist!

1. Abend zum Kennenlernen ist kostenlos.

Offen für alle ab 6 Jahren.

Italiano :

Venite a partecipare alle serate di giochi da tavolo organizzate da Les Joueurs de Valéran , una nuova realtà sulla scena di Valéran!

prima serata di scoperta gratuita.

Aperta a tutti a partire dai 6 anni.

Espanol :

Participe en las veladas de juegos de mesa organizadas por Les Joueurs de Valéran , un recién llegado a la escena de Valéran

1ª velada de descubrimiento gratuito.

Abierto a todos a partir de 6 años.

