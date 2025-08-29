Soirées jeux de société actuels Derrière l’escape animation Ligny-en-Barrois
Soirées jeux de société actuels Derrière l’escape animation Ligny-en-Barrois vendredi 7 novembre 2025.
Soirées jeux de société actuels
Derrière l’escape animation 7 Rue Jules Ferry Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-21 2025-12-05 2025-12-19 2026-01-09 2026-01-23
Venez participer aux soirées jeux de société actuels de l’association Les Joueurs de Valéran , nouvelle dans le paysage linéen !
1ère soirée de découverte gratuite.
Ouvert à tous à partir de 6 ans.Tout public
Derrière l’escape animation 7 Rue Jules Ferry Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 49 52 59 66
English :
Come and take part in the current board game evenings organized by the association Les Joueurs de Valéran , a newcomer to the Linear landscape!
1st evening of free discovery.
Open to everyone aged 6 and over.
German :
Nehmen Sie an den aktuellen Brettspielabenden des Vereins Les Joueurs de Valéran teil, der neu in der lineanischen Landschaft ist!
1. Abend zum Kennenlernen ist kostenlos.
Offen für alle ab 6 Jahren.
Italiano :
Venite a partecipare alle serate di giochi da tavolo organizzate da Les Joueurs de Valéran , una nuova realtà sulla scena di Valéran!
prima serata di scoperta gratuita.
Aperta a tutti a partire dai 6 anni.
Espanol :
Participe en las veladas de juegos de mesa organizadas por Les Joueurs de Valéran , un recién llegado a la escena de Valéran
1ª velada de descubrimiento gratuito.
Abierto a todos a partir de 6 años.
L’événement Soirées jeux de société actuels Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-08-27 par OT SUD MEUSE