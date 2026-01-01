Soirées jeux de société actuels Derrière l’escape animation Ligny-en-Barrois

Soirées jeux de société actuels

Derrière l’escape animation 7 Rue Jules Ferry Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-23

Venez participer aux soirées jeux de société actuels de l’association Les Joueurs de Valéran , nouvelle dans le paysage linéen !

1ère soirée de découverte gratuite.

Ouvert à tous à partir de 6 ans.Tout public

.

Derrière l’escape animation 7 Rue Jules Ferry Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 49 52 59 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the current board game evenings organized by the association Les Joueurs de Valéran , a newcomer to the Linear landscape!

1st evening of free discovery.

Open to everyone aged 6 and over.

L’événement Soirées jeux de société actuels Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-08-27 par OT SUD MEUSE