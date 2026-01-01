Soirées jeux de société actuels Derrière l’escape animation Ligny-en-Barrois
Derrière l'escape animation 7 Rue Jules Ferry Ligny-en-Barrois Meuse
Vendredi 2026-01-09 20:30:00
2026-01-09
2026-01-09 2026-01-23
Venez participer aux soirées jeux de société actuels de l’association Les Joueurs de Valéran , nouvelle dans le paysage linéen !
1ère soirée de découverte gratuite.
Ouvert à tous à partir de 6 ans.Tout public
.
Derrière l'escape animation 7 Rue Jules Ferry Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 49 52 59 66
English :
Come and take part in the current board game evenings organized by the association Les Joueurs de Valéran , a newcomer to the Linear landscape!
1st evening of free discovery.
Open to everyone aged 6 and over.
