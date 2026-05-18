Soirées jeux des bibliothèques du 10e Bibliothèque Claire Bretécher Paris
Soirées jeux des bibliothèques du 10e Bibliothèque Claire Bretécher Paris vendredi 29 mai 2026.
Les bibliothèques François Villon, Claire Bretécher et Françoise Sagan vous proposent une soirée jeux par mois ! Vous souhaitez rencontrer d’autres joueurs, passer une soirée animée ou concentrée en famille ou entre amis ?
Avec un large choix de jeux, nous vous accueillons à partir de 18h et jusqu’à 21h pour les plus endurants !
Le calendrier :
vendredi 29 mai : rendez-vous à la médiathèque Claire Bretécher
vendredi 19 juin : rendez-vous à la médiathèque Françoise Sagan
Le vendredi, en soirée, venez découvrir nos jeux de société et passer une belle soirée en compagnie de joueurs de tous les âges
Le vendredi 19 juin 2026
de 18h00 à 21h00
Le vendredi 29 mai 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T18:00:00+02:00_2026-05-29T21:00:00+02:00;2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T21:00:00+02:00
Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
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