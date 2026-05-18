Soirées jeux des bibliothèques du 10e Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Les bibliothèques François Villon, Claire Bretécher et Françoise Sagan vous proposent une soirée jeux par mois ! Vous souhaitez rencontrer d’autres joueurs, passer une soirée animée ou concentrée en famille ou entre amis ?

Avec un large choix de jeux, nous vous accueillons à partir de 18h et jusqu’à 21h pour les plus endurants !

Le calendrier :

vendredi 29 mai : rendez-vous à la médiathèque Claire Bretécher

vendredi 19 juin : rendez-vous à la médiathèque Françoise Sagan

Le vendredi, en soirée, venez découvrir nos jeux de société et passer une belle soirée en compagnie de joueurs de tous les âges

Le vendredi 19 juin 2026

de 18h00 à 21h00

Le vendredi 29 mai 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T18:00:00+02:00_2026-05-29T21:00:00+02:00;2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T21:00:00+02:00

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



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