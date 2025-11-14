Soirées jeux des bibliothèques du 10e Médiathèque Françoise Sagan Paris

Soirées jeux des bibliothèques du 10e Médiathèque Françoise Sagan Paris vendredi 14 novembre 2025.

Les bibliothèques François Villon, Claire Bretecher et Françoise Sagan vous proposent des soirées jeux une fois par mois. Vous souhaitez rencontrer d’autres joueurs, passer une soirée animée ou concentrée en famille ou entre amis ?

Avec un large choix de jeux, nous vous accueillons à partir de 18h et jusqu’à 21h pour les plus endurants !

Le calendrier :

vendredi 14 novembre : rendez-vous à la bibliothèque Claire Brétecher

vendredi 28 novembre : rendez-vous à la médiathèque François Villon

vendredi 12 décembre : rendez-vous à la médiathèque Françoise Sagan

Et pour les passionnés de puzzle, n’oubliez pas notre battle inter-bibliothèque le 29 octobre à 17h.

Un vendredi par mois, venez découvrir nos jeux de société et passer une belle soirée en compagnie de joueurs de tous les âges

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr