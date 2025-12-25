Soirées jeux des bibliothèques du 10e, Médiathèque Françoise Sagan Paris

Les bibliothèques François Villon, Claire Bretécher et Françoise Sagan vous proposent une soirée jeux par mois ! Vous souhaitez rencontrer d’autres joueurs, passer une soirée animée ou concentrée en famille ou entre amis ?

Avec un large choix de jeux, nous vous accueillons à partir de 18h et jusqu’à 21h pour les plus endurants !

Le calendrier :

Mercredi 24 janvier : rendez-vous à la bibliothèque François Villon

vendredi 20 février : rendez-vous à la médiathèque Claire Bretécher

vendredi 20 mars : rendez-vous à la médiathèque Françoise Sagan

Le vendredi, en soirée, venez découvrir nos jeux de société et passer une belle soirée en compagnie de joueurs de tous les âges

Le vendredi 20 mars 2026

de 18h00 à 21h00

Le vendredi 20 février 2026

de 18h00 à 21h00

Le mardi 20 janvier 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



