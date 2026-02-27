Soirées Jeux et Cie ! Parthenay Le 55, la guilde ludique Parthenay

Soirées Jeux et Cie ! Parthenay

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

Date(s) :

Soirée Jeux & Cie Le rendez-vous ludique du vendredi !

L’association Les Fées de la Tour vous invite à une soirée 90% jeux de société modernes. Les 10 autres % se sont les boissons, les snacks et le choix de faire ou de discuter/observer )

Le plan On teste, on rit, on gagne (ou on perd avec panache) de 20h à minuit.

Le programme Des jeux accessibles, rythmés et surtout très fun.

Venez vous amuser et partager un moment convivial lors de notre soirée jeux de société ouverte à tous ! Débutants ou experts, tous les profils sont les bienvenus pour une dose de bonne humeur et de stratégie.

Seul(e) ou accompagné(e), venez comme vous êtes, on s’occupe du reste ! .

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine asso.lesfeesdelatour@gmail.com

English : Soirées Jeux et Cie ! Parthenay

