Soirées jeux

Rue Saint-Marien Foyer communal Fontenoy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 19:30:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :

2026-01-18 2026-01-30

Venez jouer, rire et partager un bon moment dans une ambiance chaleureuse !

Dimanche 18 janvier, jeux de culture générale, vendredi 30 janvier, jeu de fléchettes Cornhole. Buvette et petites restauration sur place (crêpes) .

Rue Saint-Marien Foyer communal Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 99 37 90 mairie-fontenoy@wanadoo.fr

English : Soirées jeux

