Soirées jeux Rue Saint-Marien Fontenoy
Soirées jeux Rue Saint-Marien Fontenoy dimanche 18 janvier 2026.
Soirées jeux
Rue Saint-Marien Foyer communal Fontenoy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 19:30:00
fin : 2026-01-30 22:00:00
Date(s) :
2026-01-18 2026-01-30
Venez jouer, rire et partager un bon moment dans une ambiance chaleureuse !
Dimanche 18 janvier, jeux de culture générale, vendredi 30 janvier, jeu de fléchettes Cornhole. Buvette et petites restauration sur place (crêpes) .
Rue Saint-Marien Foyer communal Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 99 37 90 mairie-fontenoy@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirées jeux
L’événement Soirées jeux Fontenoy a été mis à jour le 2026-01-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !