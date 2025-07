Soirées jeux Nocturnes La Bouillotte côté tanière Saint-Jean-en-Royans

Soirées jeux Nocturnes La Bouillotte côté tanière Saint-Jean-en-Royans vendredi 1 août 2025.

Soirées jeux Nocturnes

La Bouillotte côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme

Début : Vendredi 2025-08-01 20:00:00

fin : 2025-08-01 00:00:00

2025-08-01 2025-08-08

Seul ou à plusieurs, venez (re)-découvrir les nouveautés ou les classiques parmi plus de 500 jeux de société en accès libre !

Carte salon de thé spécial été à disposition des gourmand-e-s.

Réservation conseillée

La Bouillotte côté tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 05 75 alabouilllotte@gmail.com

English :

Alone or in a group, come and (re)discover new and classic board games from over 500 freely-accessible games!

Special summer tea card available for gourmets.

Reservations recommended

German :

Entdecken Sie allein oder zu mehreren die Neuheiten oder Klassiker unter den über 500 frei zugänglichen Gesellschaftsspielen (wieder)!

Für Feinschmecker steht eine spezielle Sommer-Teekarte zur Verfügung.

Reservierung empfohlen

Italiano :

Da soli o in compagnia, venite a (ri)scoprire giochi nuovi o classici tra gli oltre 500 giochi da tavolo liberamente disponibili!

Per i buongustai è disponibile un menu speciale per la sala da tè estiva.

Prenotazione consigliata

Espanol :

Solo o con amigos, venga a (re)descubrir juegos nuevos o clásicos entre más de 500 juegos de mesa de libre acceso

Menú especial de verano para los más golosos.

Se recomienda reservar

