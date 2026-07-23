Soirées Kizomba route de Verdun Terville

Informations pratiques

Terville

Soirées Kizomba

route de Verdun Central Parc Terville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-23

Un petit goût de vacances, des rythmes envoûtants et une ambiance qui fait voyager…

Cet été, on se retrouve à AU SUD pour des soirées Kizomba inoubliables !Tout public

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route de Verdun Central Parc Terville 57180 Moselle Grand Est +33 6 32 16 79 91 natachaleroy29@gmail.com

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English :

A little taste of vacation, infectious rhythms, and an atmosphere that takes you on a journey?

This summer, let’s meet up in the SOUTH for unforgettable Kizomba nights!

L’événement Soirées Kizomba Terville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME