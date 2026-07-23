Soirées Kizomba route de Verdun Terville
dimanche 9 août 2026 · route de Verdun · Terville
Informations pratiques
Terville
Soirées Kizomba
route de Verdun Central Parc Terville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09 2026-08-23
Un petit goût de vacances, des rythmes envoûtants et une ambiance qui fait voyager…
Cet été, on se retrouve à AU SUD pour des soirées Kizomba inoubliables !Tout public
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route de Verdun Central Parc Terville 57180 Moselle Grand Est +33 6 32 16 79 91 natachaleroy29@gmail.com
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English :
A little taste of vacation, infectious rhythms, and an atmosphere that takes you on a journey?
This summer, let’s meet up in the SOUTH for unforgettable Kizomba nights!
L’événement Soirées Kizomba Terville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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