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Soirées Kizomba route de Verdun Terville

dimanche 9 août 2026 · route de Verdun · Terville

Soirées Kizomba route de Verdun Terville

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
route de Verdun
Adresse
Central Parc
Ville
57180 Terville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Terville

Soirées Kizomba

route de Verdun Central Parc Terville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09 2026-08-23

Un petit goût de vacances, des rythmes envoûtants et une ambiance qui fait voyager…
Cet été, on se retrouve à AU SUD pour des soirées Kizomba inoubliables !Tout public
0  .

route de Verdun Central Parc Terville 57180 Moselle Grand Est +33 6 32 16 79 91  natachaleroy29@gmail.com

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English :

A little taste of vacation, infectious rhythms, and an atmosphere that takes you on a journey?
This summer, let’s meet up in the SOUTH for unforgettable Kizomba nights!

L’événement Soirées Kizomba Terville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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