Soirées littéraires du Bessin Littérature à Voix Haute Gaspard des montagnes Meuvaines- Route d’Arromanches Meuvaines

Informations pratiques

Meuvaines

Soirées littéraires du Bessin Littérature à Voix Haute Gaspard des montagnes Meuvaines-

Route d’Arromanches Château de Meuvaines Meuvaines Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Lecture par Thomas Sacksick. Dans le cadre magistral du Château de Meuvaines, embarquez pour un voyage au cœur de l’Auvergne rurale du XIXe siècle.

Lecture par Thomas Sacksick

Dans le cadre magistral du Château de Meuvaines, embarquez pour un voyage au cœur de l’Auvergne rurale du XIXe siècle. Gaspard des Montagnes, œuvre couronnée par le prix Goncourt en 1922, raconte les aventures de Gaspard, jeune montagnard éperdument amoureux de la belle Anne-Marie, sur fond de rivalités, de contrebande et de bravoure paysanne. Henri Pourrat y déploie une langue riche, pétrie de tournures populaires et de légendes du terroir, pour peindre une fresque vivante et truculente de la vie montagnarde. Thomas Sacksick, comédien et metteur en scène, lauréat de la Fondation de la Vocation, prête sa voix à ce récit d’aventures et de fidélité, entre rudesse des sommets et tendresse des sentiments. .

Route d’Arromanches Château de Meuvaines Meuvaines 14960 Calvados Normandie +33 2 31 22 83 81

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English : Soirées littéraires du Bessin Littérature à Voix Haute Gaspard des montagnes Meuvaines-

Read by Thomas Sacksick. Against the magnificent backdrop of the Château de Meuvaines, embark on a journey to the heart of 19th-century rural Auvergne.

L’événement Soirées littéraires du Bessin Littérature à Voix Haute Gaspard des montagnes Meuvaines- Meuvaines a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Gold Beach