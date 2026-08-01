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Soirées littéraires du Bessin Littérature à Voix Haute La Vagabonde – Fontaine Henry – Fontaine-Henry

mercredi 19 août 2026 · Fontaine-Henry

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
3 Le Château
Ville
14610 Fontaine-Henry
Département
Calvados
Tarif

Fontaine-Henry

Soirées littéraires du Bessin Littérature à Voix Haute La Vagabonde – Fontaine Henry –

3 Le Château Fontaine-Henry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

La Vagabonde de Colette- Lecture par Josiane Stoléru. Le temps d’une soirée, laissez-vous conduire dans les coulisses du music-hall parisien du début du XXe siècle. La Vagabonde suit Renée Néré, artiste de scène divorcée, qui a fait de son indépendance une conquête chèrement acquise après un mariag
19h30 La Vagabonde, de Colette –
Lecture par Josiane Stoléru
Le temps d’une soirée, laissez-vous conduire dans les coulisses du music-hall parisien du début du XXe siècle. La Vagabonde suit Renée Néré, artiste de scène divorcée, qui a fait de son indépendance une conquête chèrement acquise après un mariage douloureux. Entre les tournées, les loges et les rencontres, Colette dresse le portrait sensible et sensuel d’une femme tiraillée entre le désir d’aimer à nouveau et la peur de perdre sa liberté retrouvée. Une écriture ciselée, à fleur de peau, portée ce soir-là par la comédienne Josiane Stoléru dans le cadre remarquable du Château de Fontaine-Henry, l’un des plus hauts châteaux Renaissance de France.   .

3 Le Château Fontaine-Henry 14610 Calvados Normandie +33 2 31 22 83 81  contact@litteratureavoixhaute.com

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English : Soirées littéraires du Bessin Littérature à Voix Haute La Vagabonde – Fontaine Henry –

*La Vagabonde* by Colette Read by Josiane Stoléru. For one evening, let yourself be whisked away behind the scenes of early 20th-century Parisian music hall. *La Vagabonde* follows Renée Néré, a divorced stage performer who has made her independence a hard-won achievement following a marriage

L’événement Soirées littéraires du Bessin Littérature à Voix Haute La Vagabonde – Fontaine Henry – Fontaine-Henry a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Gold Beach

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