Informations pratiques

Fontaine-Henry

Soirées littéraires du Bessin Littérature à Voix Haute La Vagabonde – Fontaine Henry –

3 Le Château Fontaine-Henry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

La Vagabonde de Colette- Lecture par Josiane Stoléru. Le temps d’une soirée, laissez-vous conduire dans les coulisses du music-hall parisien du début du XXe siècle. La Vagabonde suit Renée Néré, artiste de scène divorcée, qui a fait de son indépendance une conquête chèrement acquise après un mariag

19h30 La Vagabonde, de Colette –

Lecture par Josiane Stoléru

Le temps d’une soirée, laissez-vous conduire dans les coulisses du music-hall parisien du début du XXe siècle. La Vagabonde suit Renée Néré, artiste de scène divorcée, qui a fait de son indépendance une conquête chèrement acquise après un mariage douloureux. Entre les tournées, les loges et les rencontres, Colette dresse le portrait sensible et sensuel d’une femme tiraillée entre le désir d’aimer à nouveau et la peur de perdre sa liberté retrouvée. Une écriture ciselée, à fleur de peau, portée ce soir-là par la comédienne Josiane Stoléru dans le cadre remarquable du Château de Fontaine-Henry, l’un des plus hauts châteaux Renaissance de France. .

3 Le Château Fontaine-Henry 14610 Calvados Normandie +33 2 31 22 83 81 contact@litteratureavoixhaute.com

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English : Soirées littéraires du Bessin Littérature à Voix Haute La Vagabonde – Fontaine Henry –

*La Vagabonde* by Colette Read by Josiane Stoléru. For one evening, let yourself be whisked away behind the scenes of early 20th-century Parisian music hall. *La Vagabonde* follows Renée Néré, a divorced stage performer who has made her independence a hard-won achievement following a marriage

L’événement Soirées littéraires du Bessin Littérature à Voix Haute La Vagabonde – Fontaine Henry – Fontaine-Henry a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Gold Beach