Soirées Loups-Garous Bar à jeux et boutique Les Tuiles Soustons vendredi 31 octobre 2025.
Bar à jeux et boutique Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-01
2025-10-31
Pour les plus de 10 ans.
Une soirée loups-garous à faire frémir.
Viens déguisé loup-garou, villageois, sorcière, petite fille, voyante, chasseur, cupidon. Réservation conseillée. 18 places par sessions
Le village s’endort, mais tout le monde ne se réveillera pas vivant ! Animées par un Maître du jeu les parties s’enchaînent mais ne se ressemblent pas.
Et comme c’est Halloween, viens déguisé en un personnage de ce jeu culte ! L’ambiance sera encore meilleure.
18 places par sessions
Réservation conseillée .
Bar à jeux et boutique Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37
English : Soirées Loups-Garous
For ages 10 and up.
A thrilling werewolf evening.
Come in disguise: werewolf, villager, witch, little girl, fortune-teller, hunter, cupid. Reservations recommended. 18 places per session
German : Soirées Loups-Garous
Für alle ab 10 Jahren.
Ein Werwolfabend zum Schaudern.
Komm verkleidet: Werwolf, Dorfbewohner, Hexe, kleines Mädchen, Wahrsagerin, Jägerin, Amor. Eine Reservierung wird empfohlen. 18 Plätze pro Sitzung
Italiano :
Per oltre 10 anni.
Una serata con i lupi mannari da far rabbrividire.
Venite travestiti: lupo mannaro, paesano, strega, bambina, cartomante, cacciatore, cupido. Si consiglia la prenotazione. 18 posti per sessione
Espanol : Soirées Loups-Garous
Para mayores de 10 años.
Una noche de hombres lobo para estremecerse.
Ven disfrazado: hombre lobo, aldeano, bruja, niña, adivina, cazador, cupido. Se recomienda reservar. 18 plazas por sesión
