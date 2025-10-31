Soirées Loups-Garous Bar à jeux et boutique Les Tuiles Soustons

Soirées Loups-Garous

Bar à jeux et boutique Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes

Pour les plus de 10 ans.

Une soirée loups-garous à faire frémir.

Viens déguisé loup-garou, villageois, sorcière, petite fille, voyante, chasseur, cupidon. Réservation conseillée. 18 places par sessions

Le village s’endort, mais tout le monde ne se réveillera pas vivant ! Animées par un Maître du jeu les parties s’enchaînent mais ne se ressemblent pas.

Et comme c’est Halloween, viens déguisé en un personnage de ce jeu culte ! L’ambiance sera encore meilleure.

18 places par sessions

Réservation conseillée .

Bar à jeux et boutique Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37

English : Soirées Loups-Garous

For ages 10 and up.

A thrilling werewolf evening.

Come in disguise: werewolf, villager, witch, little girl, fortune-teller, hunter, cupid. Reservations recommended. 18 places per session

German : Soirées Loups-Garous

Für alle ab 10 Jahren.

Ein Werwolfabend zum Schaudern.

Komm verkleidet: Werwolf, Dorfbewohner, Hexe, kleines Mädchen, Wahrsagerin, Jägerin, Amor. Eine Reservierung wird empfohlen. 18 Plätze pro Sitzung

Italiano :

Per oltre 10 anni.

Una serata con i lupi mannari da far rabbrividire.

Venite travestiti: lupo mannaro, paesano, strega, bambina, cartomante, cacciatore, cupido. Si consiglia la prenotazione. 18 posti per sessione

Espanol : Soirées Loups-Garous

Para mayores de 10 años.

Una noche de hombres lobo para estremecerse.

Ven disfrazado: hombre lobo, aldeano, bruja, niña, adivina, cazador, cupido. Se recomienda reservar. 18 plazas por sesión

