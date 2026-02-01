Soirées ludiques de la MJC Maison des associations Aurec-sur-Loire

Soirées ludiques de la MJC

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 18:30:00

fin : 2026-02-12 23:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Envie de passer une soirée conviviale autour de jeux de société ?

La MJC d’Aurec-sur-Loire vous propose de venir jouer à des jeux de société modernes ou classiques dans une ambiance conviviale avec de vrais passionnés !

.

Maison des associations 5 avenue de la gare Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59 accueil@mjc-aurec.fr

English :

Want to spend a convivial evening playing board games?

The MJC in Aurec-sur-Loire invites you to come and play modern or classic board games in a friendly atmosphere with real enthusiasts!

