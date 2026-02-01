Soirées ludiques de la MJC Maison des associations Aurec-sur-Loire
Soirées ludiques de la MJC Maison des associations Aurec-sur-Loire jeudi 12 février 2026.
Soirées ludiques de la MJC
Maison des associations 5 avenue de la gare Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-02-12 18:30:00
fin : 2026-02-12 23:00:00
2026-02-12
Envie de passer une soirée conviviale autour de jeux de société ?
La MJC d’Aurec-sur-Loire vous propose de venir jouer à des jeux de société modernes ou classiques dans une ambiance conviviale avec de vrais passionnés !
Maison des associations 5 avenue de la gare Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59 accueil@mjc-aurec.fr
English :
Want to spend a convivial evening playing board games?
The MJC in Aurec-sur-Loire invites you to come and play modern or classic board games in a friendly atmosphere with real enthusiasts!
