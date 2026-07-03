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AGENDA · Estagel

SOIRÉES MANDELA Estagel

vendredi 3 juillet 2026 · Estagel

SOIRÉES MANDELA Estagel

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Espace Mandela
Ville
66310 Estagel
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Estagel

SOIRÉES MANDELA

Espace Mandela Estagel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Les soirées Mandela reprennent tous les vendredis de l’été. Organisés par le comité des Fêtes d’Estagel Les Axurits .
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Espace Mandela Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 00 32 

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English :

The Mandela Evenings are back every Friday this summer. Organized by the Estagel Festival Committee, Les Axurits.

L’événement SOIRÉES MANDELA Estagel a été mis à jour le 2026-07-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME