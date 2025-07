Soirées moules frites et bal des pompiers Rue de l’ancienne distillerie Le Château-d’Oléron

Soirées moules frites et bal des pompiers Rue de l’ancienne distillerie Le Château-d’Oléron samedi 26 juillet 2025.

Rue de l’ancienne distillerie Caserne des pompiers Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-07-26 19:00:00

Au programme dégustation (huîtres, moules, saucisses, frites, crêpes, gâteaux, buvette…), tombola, bonne humeur et pour finir quelques pas de danse pour la digestion… !!!

English :

On the program: tasting (oysters, mussels, sausages, French fries, pancakes, cakes, refreshment bar…), tombola, good mood and to finish some dance steps for the digestion… !!!

German :

Auf dem Programm stehen: Verkostung (Austern, Muscheln, Würstchen, Pommes, Crêpes, Kuchen, Getränkestand…), Tombola, gute Laune und zum Schluss ein paar Tanzschritte zur Verdauung… !!!

Italiano :

In programma: degustazione (ostriche, cozze, salsicce, patatine, frittelle, torte, bar, ecc.), tombola, buon umore e, per finire, qualche passo di danza per aiutarvi a digerire… !!!

Espanol :

En el programa: degustación (ostras, mejillones, salchichas, patatas fritas, tortitas, pasteles, barra de refrescos, etc.), tómbola, buen humor y, para terminar, unos pasos de baile para hacer la digestión… ¡¡¡!!!

