SOIRÉES MUSICALES A L’ESQUIROL A CEILHES Ceilhes-et-Rocozels 11 juillet 2025 07:00

Hérault

SOIRÉES MUSICALES A L’ESQUIROL A CEILHES Avenue de la chapelle Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-11

2025-07-20

2025-07-25

2025-08-08

Soirées musicales à l’Esquirol à Ceilhes.

Participation au chapeau.

Possibilité de buvette et restauration sur place. Informations au 04 67 97 79 31

Vendredi 11 Juillet Musiques traditionnelles burkinabaise et mandingue arrangée, entre balafon, n’goni, guitare, basse, djembé, calebasse et bara… Une transe joyeuse et enracinée, comme un grand souffle venu du Sahel jusqu’aux monts du Haut-Languedoc.

Dimanche 20 Juillet Concert Nico B and the Rising Band Reggae roots

Vendredi 25 Juillet Concert « Jasno Quintet »

Vendredi 8 Aout Concert « Désinvolt Quartet » .

Avenue de la chapelle

Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 97 78 31

English :

Musical evenings at the Esquirol in Ceilhes.

Participation by hat.

Refreshments and food available on site. Information on 04 67 97 79 31

German :

Musikalische Abende im Esquirol in Ceilhes.

Teilnahme mit Hut.

Möglichkeit von Getränken und Speisen vor Ort. Informationen unter 04 67 97 79 31

Italiano :

Serate musicali all’Esquirol di Ceilhes.

Partecipazione a cappello.

Rinfreschi e cibo disponibili in loco. Informazioni al numero 04 67 97 79 31

Espanol :

Veladas musicales en el Esquirol de Ceilhes.

Participación a la gorra.

Refrescos y comida disponibles in situ. Información en el 04 67 97 79 31

